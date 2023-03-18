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Алонсо: наша главная цель — выйти в третий сегмент квалификации

Алонсо: наша главная цель — выйти в третий сегмент квалификации
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Испанский гонщик «Астон Мартин», двукратный чемпион Формулы-1 Фернандо Алонсо подвёл итоги пятничных тренировок Гран-при Саудовской Аравии.

«День прошёл отлично, мы продолжаем изучение болида. Мы понимали, что в Саудовской Аравии нас ждут другие сложности, не такие, как были в Бахрейне, поэтому можно сказать, что в этот уикенд проходит что-то вроде вторых предсезонных тестов.

У нас не было сложностей, мы искали правильные настройки, которые соответствовали бы скоростному характеру трассы. Команда собрала большой объём информации, вечером у нас будет много работы по её анализу в подготовке к субботе. Наша главная цель — пройти в финал квалификации», — приводит слова Фернандо Алонсо официальный сайт команды.

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