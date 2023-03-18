Хельмут Марко: Алонсо может сделать «Астон Мартин» второй командой в Формуле-1
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Спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко поделился мнением о двукратном чемпионе мира, пилоте «Астон Мартин» Фернандо Алонсо.
«Алонсо нужно учитывать всегда. Обгон Хэмилтона в Бахрейне был невероятным. Я считаю, что он может сделать «Астон Мартин» второй командой в Формуле-1. На самом деле относительно остальных пилотов только Макс Ферстаппен продвинулся вперёд. Перес немного опережает Алонсо.
Мы не верим, что «Феррари» и «Мерседес» быстро возьмут проблемы под контроль, поэтому рассматриваем «Астон Мартин» в качестве первого преследователя. «Мерседес» вряд ли будет конкурентоспособен раньше лета», — цитирует Марко Grandpx.
На Гран-при Бахрейна Фернандо Алонсо занял третье место. Для испанского гонщика это 99-й подиум в карьере.
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