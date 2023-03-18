Алонсо: не думаю, что сейчас можно бороться за победы, «Ред Булл» слишком силён

Двукратный чемпион мира, пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо считает, что сейчас с «Ред Булл» невозможно конкурировать за победы в гонках.
«Я не думаю, что сейчас возможно побороться за победы, «Ред Булл» слишком силён. Есть «Феррари», «Мерседес», мы. Пока нельзя думать о победе. Нужно подождать несколько гонок, а затем устранить все слабые места. Но, разумеется, когда ты находишься рядом с лидером, то случиться может что угодно. Неудачный пит-стоп, машина безопасности в удачное для тебя время или ещё что-то. В этом случае всё может быть», — приводит слова Алонсо Grandpx.
С 17 по 19 марта проходит Гран-при Саудовской Аравии в Джидде. В первой гонке в Бахрейне Фернандо Алонсо финишировал третьим, следом за пилотами «Ред Булл» Максом Ферстаппеном и Серхио Пересом.
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