Норрис: «Альпин» лидирует в средней группе, и «Уильямс» тоже намного быстрее «Макларена»

Пилот «Макларена» Ландо Норрис подвёл итоги пятничных тренировок на Гран-при Саудовской Аравии и оценил текущее положение своей команды.

«Борьба в середине пелотона невероятно плотная. Если бы я допустил даже небольшую ошибку на быстром круге, то оказался бы последним. На тренировках нам просто нужно было следовать разработанному плану и опробовать несколько вещей, чтобы понять, сделают ли они машину лучше. Ощущения от управления болидом нормальные. Были проблемы с балансом, но стараемся выжать максимум. Сейчас, на мой взгляд, в средней группе лидирует «Альпин», и, судя по всему, «Уильямс» тоже намного быстрее нас», — приводит слова Норриса Motorsport-Total.

Гран-при Саудовской Аравии проходит с 17 по 19 марта в Джидде. В первой гонке сезона в Бахрейне пилоты «Макларена» Ландо Норрис и Оскар Пиастри не набрали очков.