Матч-центр Новости Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Норрис: «Альпин» лидирует в средней группе, и «Уильямс» тоже намного быстрее «Макларена»

Норрис: «Альпин» лидирует в средней группе, и «Уильямс» тоже намного быстрее «Макларена»
Комментарии

Пилот «Макларена» Ландо Норрис подвёл итоги пятничных тренировок на Гран-при Саудовской Аравии и оценил текущее положение своей команды.

«Борьба в середине пелотона невероятно плотная. Если бы я допустил даже небольшую ошибку на быстром круге, то оказался бы последним. На тренировках нам просто нужно было следовать разработанному плану и опробовать несколько вещей, чтобы понять, сделают ли они машину лучше. Ощущения от управления болидом нормальные. Были проблемы с балансом, но стараемся выжать максимум. Сейчас, на мой взгляд, в средней группе лидирует «Альпин», и, судя по всему, «Уильямс» тоже намного быстрее нас», — приводит слова Норриса Motorsport-Total.

Гран-при Саудовской Аравии проходит с 17 по 19 марта в Джидде. В первой гонке сезона в Бахрейне пилоты «Макларена» Ландо Норрис и Оскар Пиастри не набрали очков.

Новость по теме
Ландо Норрис отреагировал на слухи о своём возможном уходе из «Макларена»
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023