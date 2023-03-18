Марко: отношения с новым руководством «Ред Булл» на правильном пути

Спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко в очередной раз высказался об отношениях с новым руководством компании, отметив, что уже провёл несколько встреч с советом директоров.

Напомним, после смерти владельца «Ред Булл» Дитриха Матешица в прошлом году, компанией начал управлять совет директоров, в который вошли Франц Вацлавик, Александр Кихмайер и Оливер Минцлаф.

Ранее Марко сказал, что у него нет никаких дружеских отношений с руководством.

«У нас было уже несколько встреч. Отношения между нами на самом деле хорошие. Просто нельзя сравнить три месяца с 30 годами. Это не такие отношения, как с Матешицем. Но наши отношения на правильном пути. Мы с руководством привержены Формуле-1», — цитирует Марко GrandPX с ссылкой на газету Krone.