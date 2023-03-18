Босс «Уильямса»: сомневаюсь, что «Ред Булл» будет доминировать в первой части сезона

Руководитель команды Формулы-1 «Уильямс» Джеймс Ваулз считает, что «Ред Булл» не будет доминировать в первой части сезона-2023, несмотря на то, что сейчас австрийский коллектив показывает самую высокую скорость.

«Я сомневаюсь в том, что «Ред Булл» будет доминировать в первой части сезона. Думаю, в Джидде «Феррари» окажется куда ближе, да и «Мерседес» сможет проявить себя на трассах в Барселоне и Сильверстоуне. Я считаю, что «Ред Булл» будет быстрейшей командой по сезону, но не надо забывать, что у них будет дефицит времени в аэротрубе. Этого не хватит, чтобы уравнять силы, но тем не менее. По ходу сезона соперники будут приближаться к ним, как и в прошлом году.

Когда показываешь высокую скорость, тебе не хочется что-то менять. Но если соперники будут прибавлять, а ты так и останешься на месте, то они очень быстро приблизятся», — цитирует Ваулза Racingnews365.