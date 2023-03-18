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В «Альпин» высказались о попадании двух пилотов в топ-6 по итогам второй тренировки

В «Альпин» высказались о попадании двух пилотов в топ-6 по итогам второй тренировки
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Руководитель технического отдела Формулы-1 «Альпин» Пэт Фрай оценил выступление пилотов французской команды Пьера Гасли и Эстебана Окона в первых двух тренировках на Гран-при Саудовской Аравии.

Эстебан Окон показал четвёртый результат, Пьер Гасли — шестой.

«Пятничные тренировки команды в Джидде были хорошими. Нам было интересно увидеть машину на трассе, которая совершенно отличается от той, которую мы видели в этом году до сих пор. Здесь характеристики направлены на снижение прижимной силы при большом количестве скоростных поворотов. Мы довольны проделанной работой. Оба гонщика дали схожие отзывы по поводу настроек и мы будем в хорошей форме в этот уикенд. У нас достаточно данных, над которыми надо поработать, чтобы подготовиться к квалификации. Постараемся улучшить результаты Бахрейна и подготовиться к гонке наилучшим образом. Солидное начало, но впереди нас ждёт ещё больше», — цитирует Фрая пресс-служба «Альпин».

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