Расселл: не знаю, в каком режиме ехали остальные, но «Ред Булл» впереди всех

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл прокомментировал результаты команды в первых двух тренировках на Гран-при Саудовской Аравии.

«Не знаю, в каких режимах ехали остальные, но очевидно, что «Ред Булл» впереди всех. Однако мы многому учимся. Эти знания должны помочь нам в среднесрочной и краткосрочной перспективах. Мы всё изучим, посмотрим. Нужно подобрать правильные настройки, потому что за ночь мы не сможем прибавить целую секунду, как бы нам этого ни хотелось. Нужно понять, правильное ли мы выбрали направление и выжать максимум в этот уикенд», — приводит слова Расселла Sky Sports.

На второй тренировке Гран-при Саудовской Аравии Расселл показал пятый результат. Его напарник Льюис Хэмилтон — на 11-м месте.