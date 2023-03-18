Де Врис пропустит третью тренировку в Джидде. На его болиде меняют силовую установку

Нидерландский пилот «Альфа Таури» Ник де Врис не примет участия в третьей тренировке на Гран-при Саудовской Аравии, которая пройдёт сегодня, 18 марта.

На болиде Ника де Вриса меняют силовую установку, из-за чего гонщик пропустит сессию, сообщила «Альфа Таури» на своей странице в социальных сетях.

Это дебютный сезон Ника де Вриса в Формуле-1 в качестве боевого пилота команды. В прошлом сезоне нидерландец был резервным пилотом «Мерседеса», а зимой перешёл в «Альфа Таури», где стал напарником Юки Цуноды.

В первой гонке сезона на Гран-при Бахрейна де Врис финишировал на 14-м месте и не набрал очков.

На первой и второй тренировках на Гран-при Саудовской Аравии, который проходит в Джидде с 17 по 19 марта, Ник де Врис показал 13-й и 17-й результаты, соответственно.