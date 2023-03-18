Брандл: от ситуации с надёжностью «Феррари» просто отваливается челюсть

Бывший гонщик Формулы-1, ныне эксперт Мартин Брандл поделился мнением о проблемах с надёжностью у машин «Феррари». Напомним, в итальянской команде использовали уже третий блок управления электроникой на машине Шарля Леклера, из-за чего монегаск потеряет десять мест на стартовой решётке Гран-при Саудовской Аравии.
«От ситуации с надёжностью «Феррари» просто отваливается челюсть — они уже берут штраф в десять позиций в Саудовской Аравии, на втором этапе сезона. Уже? Кажется невероятным, что они умудрились сжечь сразу два блока управления электроникой.
У команды есть проблемы, которые нужно решать. Надёжность сейчас — это всё. Предполагалось, что к этому моменту команды уже должны были разобраться с подобными проблемами, так что происходящее действительно немного шокирует. Но, думаю, в Саудовской Аравии «Феррари» всё же будет смотреться получше, чем в Бахрейне», — приводит слова Мартина Брандла GPFans.
- 18 марта 2023
-
17:33
-
17:13
-
16:51
-
16:29
-
15:41
-
15:03
-
13:57
-
12:57
-
12:30
-
12:19
-
11:27
-
10:27
-
09:43
-
03:01
-
00:55
-
00:42
-
00:25
-
00:22
-
00:07
-
00:01
- 17 марта 2023
-
23:53
-
23:47
-
22:39
-
22:31
-
21:33
-
21:02
-
20:37
-
20:33
-
19:52
-
19:44
-
18:38
-
18:02
-
17:33
-
17:27
-
17:05