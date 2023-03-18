Брандл: от ситуации с надёжностью «Феррари» просто отваливается челюсть

Бывший гонщик Формулы-1, ныне эксперт Мартин Брандл поделился мнением о проблемах с надёжностью у машин «Феррари». Напомним, в итальянской команде использовали уже третий блок управления электроникой на машине Шарля Леклера, из-за чего монегаск потеряет десять мест на стартовой решётке Гран-при Саудовской Аравии.

«От ситуации с надёжностью «Феррари» просто отваливается челюсть — они уже берут штраф в десять позиций в Саудовской Аравии, на втором этапе сезона. Уже? Кажется невероятным, что они умудрились сжечь сразу два блока управления электроникой.

У команды есть проблемы, которые нужно решать. Надёжность сейчас — это всё. Предполагалось, что к этому моменту команды уже должны были разобраться с подобными проблемами, так что происходящее действительно немного шокирует. Но, думаю, в Саудовской Аравии «Феррари» всё же будет смотреться получше, чем в Бахрейне», — приводит слова Мартина Брандла GPFans.