Представители Криштиану Роналду опровергли, что он посетит Гран-при Саудовской Аравии

Знаменитый португальский футболист Криштиану Роналду не посетит Гран-при Саудовской Аравии Формулы-1. Об этом сообщило представляющее спортсмена агентство The Sports PR Company.

«Это неправда. Любые предположения, что Криштиану Роналду должен принимать участие в уикенде гонки в Саудовской Аравии в рамках контракта с клубом «Аль-Наср» являются безосновательными и ложными. Роналду не будет присутствовать на гонке или других мероприятиях Гран-при Саудовской Аравии», — цитирует представителей футболиста Formula1News.co.uk.

Ранее сообщалось, что Роналду будет обязан посетить Гран-при Формулы-1 в Саудовской Аравии по контракту с «Аль-Насром».

Ранее Роналду уже посещал Гран-при Монако Формулы-1 2019 года, где проводил фотосессию с Льюисом Хэмилтоном.