В Саудовской Аравии выразили желание проводить два Гран-при Формулы-1

Глава компании Saudi Motorsport принц Халид бин Султан Аль Абдулла Аль-Фейсал заявил, что Саудовская Аравия готова принимать два Гран-при после завершения строительства проекта трассы в Киддии.

«Часть новой трассы проходит внутри города. Это стационарный автодром, часть которого проходит по городу, рядом с отелями и прочими объектами. Это некий гибрид стационарного и уличного автодрома. Будут отели, будут парки, будет много всего. Мы не можем просто закончить строительство и перенести гонку в Киддию, пока там идёт строительство города, так что мы хотели бы прийти туда, когда проект будет полностью готов.

Саудовская Аравия — большой рынок. У нас сильная экономика. Идея проводить у нас две гонки вполне реальна. Формула-1 продолжает расти, здесь есть большой спрос, а Саудовская Аравия как регион похожа на США. У нас есть три гонки в США. Мы же построили трассу на долгие годы, так что да, в теории мы готовы принимать две гонки. Спорт развивается, так что я бы не удивился, если бы в будущем мы принимали два Гран-при», — приводит слова принца Халида бин Султан Аль Абдуллы Аль-Фейсала RacingNews365.