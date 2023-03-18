Матч-центр Новости Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Иваса выиграл спринтерскую гонку Формулы-2 в Джидде, Леклер — 11-й, Пуршер попал в аварию

Иваса выиграл спринтерскую гонку Формулы-2 в Джидде, Леклер — 11-й, Пуршер попал в аварию
Комментарии

Японский гонщик «ДАМС» Аюму Иваса одержал победу в спринтерской гонке второго этапа чемпионата в Саудовской Аравии. Второй результат показал пилот «АРТ», действующий чемпион Формулы-3 Виктор Мартинс. Третьим по итогам спринта стал пилот «МП Моторспорт» Джехан Дарувала.

Французский гонщик «АРТ» Тео Пуршер по итогам спринта до финиша не добрался — Тео слишком оптимистично пытался провести атаку на Оливера Бермана, однако в итоге врезался в соперника, что закончилось сходом для обоих гонщиков.

Младший брат Шарля Леклера, пилот «ДАМС» Артур Леклер финишировал 11-м.

Формула-2. Спринт. Саудовская Аравия.

Результаты готовятся...

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023