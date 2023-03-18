Иваса выиграл спринтерскую гонку Формулы-2 в Джидде, Леклер — 11-й, Пуршер попал в аварию
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Японский гонщик «ДАМС» Аюму Иваса одержал победу в спринтерской гонке второго этапа чемпионата в Саудовской Аравии. Второй результат показал пилот «АРТ», действующий чемпион Формулы-3 Виктор Мартинс. Третьим по итогам спринта стал пилот «МП Моторспорт» Джехан Дарувала.
Французский гонщик «АРТ» Тео Пуршер по итогам спринта до финиша не добрался — Тео слишком оптимистично пытался провести атаку на Оливера Бермана, однако в итоге врезался в соперника, что закончилось сходом для обоих гонщиков.
Младший брат Шарля Леклера, пилот «ДАМС» Артур Леклер финишировал 11-м.
Формула-2. Спринт. Саудовская Аравия.
Результаты готовятся...
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