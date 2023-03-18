Вольф высказался о том, является ли высокомерие причиной провальной концепции машины

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф ответил на обвинения в «упрямстве» и «высокомерии», из-за которого команда продолжила продвигать идею беспонтонной концепции болида.
«Думаю, все инженеры и вся команда пытаются сделать для команды как можно лучше. Иногда мы допускаем ошибки. Думаю, есть ли у вас бессознательное предубеждение или сознательное предубеждение, это просто человеческая реакция, и нам просто нужно провести открытое и честное обсуждение ситуации в команде.
Я не вижу какого-то высокомерия инженеров в нашей команде, мы просто зашли в тупик и поняли, что здесь заканчивается наш путь в развитии. Нам нужно развернуться назад и выбрать другое направление. И команда полностью готова сделать это в каждом из своих отделов», — приводит слова Тото Вольфа GPFans.
- 18 марта 2023
-
20:15
-
19:51
-
19:45
-
18:58
-
18:39
-
18:25
-
17:45
-
17:45
-
17:33
-
17:13
-
16:51
-
16:29
-
15:41
-
15:03
-
13:57
-
12:57
-
12:30
-
12:19
-
11:27
-
10:27
-
09:43
-
03:01
-
00:55
-
00:42
-
00:25
-
00:22
-
00:07
-
00:01
- 17 марта 2023
-
23:53
-
23:47
-
22:39
-
22:31
-
21:33
-
21:02
-
20:37