Вольф высказался о том, является ли высокомерие причиной провальной концепции машины

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф ответил на обвинения в «упрямстве» и «высокомерии», из-за которого команда продолжила продвигать идею беспонтонной концепции болида.

«Думаю, все инженеры и вся команда пытаются сделать для команды как можно лучше. Иногда мы допускаем ошибки. Думаю, есть ли у вас бессознательное предубеждение или сознательное предубеждение, это просто человеческая реакция, и нам просто нужно провести открытое и честное обсуждение ситуации в команде.

Я не вижу какого-то высокомерия инженеров в нашей команде, мы просто зашли в тупик и поняли, что здесь заканчивается наш путь в развитии. Нам нужно развернуться назад и выбрать другое направление. И команда полностью готова сделать это в каждом из своих отделов», — приводит слова Тото Вольфа GPFans.