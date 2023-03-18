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Вольф высказался о том, является ли высокомерие причиной провальной концепции машины

Вольф высказался о том, является ли высокомерие причиной провальной концепции машины
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Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф ответил на обвинения в «упрямстве» и «высокомерии», из-за которого команда продолжила продвигать идею беспонтонной концепции болида.

«Думаю, все инженеры и вся команда пытаются сделать для команды как можно лучше. Иногда мы допускаем ошибки. Думаю, есть ли у вас бессознательное предубеждение или сознательное предубеждение, это просто человеческая реакция, и нам просто нужно провести открытое и честное обсуждение ситуации в команде.

Я не вижу какого-то высокомерия инженеров в нашей команде, мы просто зашли в тупик и поняли, что здесь заканчивается наш путь в развитии. Нам нужно развернуться назад и выбрать другое направление. И команда полностью готова сделать это в каждом из своих отделов», — приводит слова Тото Вольфа GPFans.

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