Стелла: мы ценим приверженность Норриса «Макларену» и делаем всё возможное

Руководитель «Макларена» Андреа Стелла высказался о проблемах команды и долгосрочном контракте Ландо Норриса.

«В ситуации с Ландо в Бахрейне мы были близки к тому, чтобы набрать несколько очков, так что это обнадёживает, учитывая работу, которую нам нужно проделать с машиной. На такой трассе, как Бахрейн, где деградация шин особенно высока, если вы сможете снизить износ в сравнении с соперниками, ваша относительная конкурентоспособность после десяти кругов станет выше, чем ваши базовые возможности. Думаю, мы были весьма хороши в этом вопросе.

Это даёт команде чёткое представление о том, где мы находимся. Это будет меняться в зависимости от трассы, но фактически, если мы хорошо поработаем, то у нас есть шансы на очки. Если мы работаем недостаточно, то будем вне очковой зоны.

Ландо сейчас является одним из лучших пилотов на стартовой решётке, и он привержен команде на долгие годы. Мы ценим его доверие и прилагаем все усилия, чтобы дать ему машину, которая приблизит его к подиумам и победам. Мы уверены, что он способен достойно выполнить свою работу благодаря своему мастерству и таланту», — приводит слова Стеллы PlanetF1.