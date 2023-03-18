Стелла: мы ценим приверженность Норриса «Макларену» и делаем всё возможное

Руководитель «Макларена» Андреа Стелла высказался о проблемах команды и долгосрочном контракте Ландо Норриса.
«В ситуации с Ландо в Бахрейне мы были близки к тому, чтобы набрать несколько очков, так что это обнадёживает, учитывая работу, которую нам нужно проделать с машиной. На такой трассе, как Бахрейн, где деградация шин особенно высока, если вы сможете снизить износ в сравнении с соперниками, ваша относительная конкурентоспособность после десяти кругов станет выше, чем ваши базовые возможности. Думаю, мы были весьма хороши в этом вопросе.
Это даёт команде чёткое представление о том, где мы находимся. Это будет меняться в зависимости от трассы, но фактически, если мы хорошо поработаем, то у нас есть шансы на очки. Если мы работаем недостаточно, то будем вне очковой зоны.
Ландо сейчас является одним из лучших пилотов на стартовой решётке, и он привержен команде на долгие годы. Мы ценим его доверие и прилагаем все усилия, чтобы дать ему машину, которая приблизит его к подиумам и победам. Мы уверены, что он способен достойно выполнить свою работу благодаря своему мастерству и таланту», — приводит слова Стеллы PlanetF1.
- 18 марта 2023
-
22:04
-
21:56
-
21:28
-
21:26
-
21:21
-
21:05
-
20:54
-
20:49
-
20:39
-
20:15
-
19:51
-
19:45
-
18:58
-
18:39
-
18:25
-
17:45
-
17:45
-
17:33
-
17:13
-
16:51
-
16:29
-
15:41
-
15:03
-
13:57
-
12:57
-
12:30
-
12:19
-
11:27
-
10:27
-
09:43
-
03:01
-
00:55
-
00:42
-
00:25
-
00:22