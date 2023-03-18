Пилот «Ред Булл» Серхио Перес прокомментировал победу в квалификации Гран-при Саудовской Аравии.

«Финальный сегмент был непростым. Первую часть мы прошли неплохо — мне понравился круг, по-настоящему чувствуешь возможности машины Формулы-1. Жаль, что с Максом так получилось, но надеюсь, что завтра обе наши машины будут в борьбе», — сказал Серхио Перес в эфире Sky Sports.

Напомним, компанию на первом ряду на старте завтрашней гонки Пересу составит пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо. Шарль Леклер, ставший вторым по итогам квалификации, получит штраф в десять позиций на стартовой решётке за замену блока управления электроникой.

Напарник Переса, лидер чемпионата мира Макс Ферстаппен столкнулся с проблемами с приводом, из-за чего остался в квалификации лишь 15-м, не сумев пройти быстрый круг во втором сегменте квалификации.