Леклер: я доволен, но «Ред Булл» всё равно на другой планете

Пилот «Феррари» Шарль Леклер прокомментировал итоги квалификации Гран-при Саудовской Аравии, в которой он показал второй результат.

«Я не совсем счастлив. Мы знали, что в этот уикенд будет непросто, но своим кругом я доволен. Тем не менее «Ред Булл» всё равно на другой планете. Мы продолжим атаковать, но гонка, учитывая штраф в десять позиций, будет непростой. Надеюсь как можно быстрее прорваться вперёд. Наш темп на длинных отрезках выглядит неплохо, но сравнивать с соперниками непросто. С точки зрения темпа на дистанции все очень близки друг к другу», — сказал Леклер после завершения квалификации.

Напомним, поул по итогам сессии завоевал пилот «Ред Булл» Серхио Перес. Леклер же начнёт завтрашнюю гонку с 12-й позиции после штрафа за замену блока управления электроникой.