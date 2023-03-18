Расселл прокомментировал предстоящий старт Ферстаппена с 15-го места

Гонщик «Мерседеса» Джордж Расселл прокомментировал 4-й результат в квалификации Гран-при Саудовской Аравии, который с учётом штрафа Шарля Леклера позволит британцу стартовать третьим. Также Расселл отреагировал на то, что Макс Ферстаппен начнёт гонку только 15-м.
«Третье место на старте? Конечно, заранее я бы на такое согласился. Очевидно, что нам немного не хватает общей прижимной силы, но мы добились большего, чем надеялись, учитывая условия. Посмотрим, но гонка обещает оказаться интересной. Вероятно, наша машина в гонке лучше, чем в квалификации, так что я рад, что стартую третьим.
Мы сделаем всё возможное, но когда у «Ред Булл» настолько быстрая машина, то с ней можно делать что угодно. Вы видели, чего добился Макс в прошлом году в Спа при старте с 15-го места, а в этом году его машина ещё быстрее. Надо отдать должное «Ред Булл»: они проделали выдающуюся работу. Так что нам надо сконцентрироваться на себе и искать скорость», — приводит слова Расселла Sky Sports.
- 18 марта 2023
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