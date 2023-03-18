«Может, «Ред Булл» сделал это нарочно?» Вольф высказался о проблемах у Ферстаппена

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф подвёл итоги квалификации Гран-при Саудовской Аравии и высказался о проблемах с приводом на машине «Ред Булл» Макса Ферстаппена.

«Думаю, что это примерно то, чего мы ожидали, мы знаем, какие у нас есть недостатки. Нам нужно сделать несколько больших шагов вперёд в следующих гонках. Мы должны быть в одном темпе с «Феррари», но у Переса машины в другой лиге. Может, проблемы Ферстаппена были созданы специально, чтобы «Ред Булл» мог выиграть с задней части пелотона», — приводит слова Тото Вольфа Sky Sports.

Поул по итогам квалификации завоевал пилот «Ред Булл» Серхио Перес. Второе место по итогам квалификации занял пилот «Феррари» Шарль Леклер, третьим стал пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо. При этом Алонсо будет стартовать в завтрашней гонке с первого ряда — Леклер потеряет десять мест на стартовой решётке из-за замены блока управления электроникой.