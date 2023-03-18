Сайнс объяснил, почему так много проиграл Леклеру в квалификации

Гонщик «Феррари» Карлос Сайнс прокомментировал пятый результат в квалификации Гран-при Саудовской Аравии. Испанец проиграл полсекунды ставшему вторым Шарлю Леклеру.

«В третьей практике ощущения от машины были достойными, но по какой-то причине сегодня первый сектор стал моим слабым местом. Я не мог прогреть шины, чтобы чувствовать уверенность для атаки в первом и втором поворотах. А когда в скоростных поворотах я атаковал слишком сильно, меня сносило, были опасные моменты. Я терял три или четыре десятые, что много для всего одного сектора. Очевидно, было что-то, чего я не понимал или не мог исправить.

Я перепробовал разные варианты на подготовительных кругах, кругах выезда из бокса, но мне никогда не удавалось «включить» шины на первом секторе. В остальном всё было неплохо, так что без этой проблемы завтра мы можем быть на уровне. Шарль показал, на что способна машина. Думаю, при беспроблемном дне я бы стартовал вторым», — приводит слова Сайнса Motorsport Week.