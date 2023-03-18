Хилл и Росберг оценили шансы Ферстаппена победить с 15-го места на старте

Чемпионы мира Деймон Хилл и Нико Росберг оценили шансы действующего и двукратного обладателя титула, пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена выиграть гонку Гран-при Саудовской Аравии после старта с 15-го места.

«У Макса есть машина, чтобы сделать это, при условии, что она будет надёжной. У него есть скорость, чтобы прорваться через пелотон. Ему просто нужно держаться подальше от неприятностей, но он находится в достаточно уязвимом положении», — сказал в эфире Sky Sports Деймон Хилл.

«Макс — блестящий гонщик, но я считаю, что 15-е место — это слишком далеко. Но с удачей с появлением на трассе машины безопасности гонка может получиться очень захватывающей», — добавил Нико Росберг.

Напомним, Ферстаппен не смог закончить квалификацию и остался лишь 15-м из-за поломки привода.