Хэмилтон вновь высказался о возможном уходе из «Мерседеса»
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Семикратный чемпион мира, пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон высказался о словах руководителя команды Тото Вольфа, заявившего ранее, что он может себе представить ситуацию, при которой Льюис покинет команду.
«Я не зацикливаюсь на таких моментах. Я люблю эту команду и благодарен всем, кто был со мной рядом в этом путешествии. Не представляю себя где-то ещё и не вижу себя покидающим «Мерседес», — приводит слова Льюиса Хэмилтона ESPN.
По итогам прошедшей квалификации Гран-при Саудовской Аравии Хэмилтон показал восьмой результат, победу в квалификации одержал гонщик «Ред Булл» Серхио Перес. Напарник Хэмилтона Джордж Расселл стал в квалификации четвёртым.
Действующий контракт Хэмилтона с «Мерседесом» завершается в конце 2023 года.
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