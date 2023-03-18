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Хэмилтон вновь высказался о возможном уходе из «Мерседеса»

Хэмилтон вновь высказался о возможном уходе из «Мерседеса»
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Семикратный чемпион мира, пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон высказался о словах руководителя команды Тото Вольфа, заявившего ранее, что он может себе представить ситуацию, при которой Льюис покинет команду.

«Я не зацикливаюсь на таких моментах. Я люблю эту команду и благодарен всем, кто был со мной рядом в этом путешествии. Не представляю себя где-то ещё и не вижу себя покидающим «Мерседес», — приводит слова Льюиса Хэмилтона ESPN.

По итогам прошедшей квалификации Гран-при Саудовской Аравии Хэмилтон показал восьмой результат, победу в квалификации одержал гонщик «Ред Булл» Серхио Перес. Напарник Хэмилтона Джордж Расселл стал в квалификации четвёртым.

Действующий контракт Хэмилтона с «Мерседесом» завершается в конце 2023 года.

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