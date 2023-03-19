Окон: я два раза коснулся стены на своём самом быстром круге

Пилот «Альпин» Эстебан Окон высказался об итогах квалификации Гран-при Саудовской Аравии, которую он закончил на седьмой позиции.

«Я всё ещё пытаюсь перевести дух, потому что это была очень напряжённая квалификация. Отрывы очень малы, а уровень риска, на который приходится идти, впечатляет. Я дважды коснулся стены на быстром круге — в первом и последнем поворотах. Так что я думал, что это всё. Думал, что что-то сломал, но продолжал держать газ до упора, надеясь, что всё будет в порядке, пусть это и не кажется правильным.

Машина скользила в скоростных поворотах, у меня было очень много критических ситуаций в этот уикенд. В третьей тренировке я был близок к тому, чтобы попасть в аварию, как Мик Шумахер в прошлом году, а затем снова то же самое в квалификации», — приводит слова Окона RaceFans.