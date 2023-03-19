«Просто глупая ошибка». Норрис прокомментировал аварию в квалификации

Гонщик «Макларена» Ландо Норрис прокомментировал ошибку в квалификации Гран-при Саудовской Аравии. Норрис задел передним левым колесом стену в финальном повороте и из-за повреждения подвески занял только 19-е место.

«Если честно, я просто неверно оценил ситуацию. Ошибка с моей стороны. Ошибка, которой я не должен был совершать. Вероятно, это один из самых простейших поворотов трассы в плане оценивания, как его проходить, а я ошибся. Тут нет оправданий.

Это разочаровывает, ведь машина смотрелась хорошо, машина хорошо работала весь уикенд. Вероятно, мы извлекли из болида больше, чем в Бахрейне, и трасса точно подходит нам лучше. Очевидно, мы были достаточно хороши для попадания в третий сегмент. Так что я немного расстроен. Просто глупая ошибка", — приводит слова Норриса The Race.