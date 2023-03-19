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Фернандо Алонсо оценил шансы побороться с пилотами «Ред Булл» за победу

Фернандо Алонсо оценил шансы побороться с пилотами «Ред Булл» за победу
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Гонщик «Астон Мартин» Фернандо Алонсо порассуждал, реально ли побороться с пилотами «Ред Булл» за победу в гонке Гран-при Саудовской Аравии. Серхио Перес будет стартовать с поул-позишен, Макс Ферстаппен — 15-м.

«Думаю, в конечном счёте Макс догонит меня в гонке. У них есть преимущество. Не знаю, какая это была гонка в прошлом году, но он тогда стартовал последним из-за замены мотора и все равно финишировал вторым или даже победил. Так что, думаю, нет сомнений, что завтра он покажется на подиуме, это минимум.

По чистому темпу «Ред Булл» в другой лиге. Нам нужно сконцентрироваться на командах позади. «Феррари» будет очень сильна, «Мерседес» силён, и «Альпин» здесь тоже быстры. Так что наша гонка — с теми, кто прямо позади. Но сегодня мы видели, что Макс, вероятно, был в собственной лиге, но не смог завершить квалификацию из-за механической проблемы. Так что даже если мы сконцентрируемся на людях позади, то постараемся воспользоваться возможностью, если впереди что-то случится", — приводит слова Алонсо RaceFans.

Формула-1 2023. Этап 2, Джидда, Саудовская Аравия
Гран-при Саудовской Аравии. Квалификация
18 марта 2023, суббота. 20:00 МСК
Окончено
1
Серхио Перес
Red Bull
1:28.265
2
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+0.155
3
Фернандо Алонсо
Aston Martin
+0.465
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