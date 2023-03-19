Вольф: вы глупцы, если считаете, что чемпионство «Мерседеса» возможно

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф высказался о том, как команда работает над изменением концепции болида, которую признали неудачной после слабого начала сезона-2023.
«Мы делаем большие шаги в исследованиях и в работе с аэротрубой. И мы действительно делаем большие шаги. Нам просто нужно было получить подтверждение того, что мы ошиблись, и в Бахрейне мы это получили. Реально ли чемпионство после выступлений в субботу? Вы глупец, если так считаете. Но понятно, что это автоспорт, сдаваться нельзя. Если будем такими же большими шагами двигаться вперёд, то в конце концов дойдём до уровня, когда сможем бороться за титул.
Что касается смены концепции болида, то моё мнение неизменно. У нас есть ориентир. Сейчас это Ферстаппен и Перес, и до них далеко. Думаю, если бы Макс смог завершить квалификацию, то мы бы ещё больше отстали от поула. В общем, сейчас нам неинтересны отдельные гонки и квалификации, мы нацелены всё изменить», — приводит слова Вольфа The Race.
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