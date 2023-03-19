«Мы ежедневно переписываемся». Хэмилтон заверил, что не конфликтует с Анджелой Каллен

Семикратный чемпион мира пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон заверил, что прекратил сотрудничество с физиотерапевтом и тренером Анджелой Каллен не из-за конфликта.
«Мы с Анджелой в хороших отношениях, просто она переходит к новому этапу своей жизни. Мы по-прежнему очень близки и ежедневно переписываемся. Она оказывает мне огромную поддержку, и я отвечаю ей тем же. Я очень благодарен ей за то, что она была со мной в этом путешествии. Анджела — одна из самых близких моих подруг и останется ею», — приводит слова Хэмилтона Crash.
Стоит отметить, что Хэмилтон сотрудничал с Анджелой Каленн с 2016 года. Незадолго до Гран-при Саудовской Аравии Льюис объявил о том, что больше не работает с тренером.
Сама Каллен также прокомментировала расставание с Хэмилтоном.
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