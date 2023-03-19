Ферстаппен: если смогу прорваться к подиуму — это будет нечто

Двукратный чемпион мира пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен оценил свои перспективы в гонке на Гран-при Саудовской Аравии и ответил на вопрос о предстоящей борьбе с гонщиком «Феррари» Шарлем Леклером.
«Возможно, будет борьба с Леклером. А может быть, мы будем прорываться вместе с ним. Но на самом деле это не имеет значения, тут ещё нужно, чтобы тебе повезло. И если в такой ситуации я смогу прорваться к подиуму — это будет нечто. Исходя из того, что я видел, на этой трассе сложнее атаковать из-за износа шин. Это немного расстраивает, потому что в Спа, например, можно гоняться на более длинных отрезках.
Что касается результатов, я разочарован, но с нетерпением жду гонки. За проблемы, возникшие в квалификации, я не переживаю. Уверен, что у нас не будет сложностей», — приводит слова Ферстаппена Racingnews365.
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