Масса: Ферстаппен может выиграть шесть титулов подряд

Бывший гонщик Формулы-1, вице-чемпион мира 2008 года Фелипе Масса высказался о перспективах двукратного обладателя чемпионского титула пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена.

«Я думаю, сейчас идёт новая эра доминирования Ферстаппена. Не вижу никаких причин, по которым он не может выиграть и третий титул подряд. И даже гораздо больше. Макс Ферстаппен может выиграть и четыре, и пять, и шесть титулов подряд», — приводит слова Массы GrandPX с ссылкой на Bild.

Макс Ферстаппен в прошлом сезоне досрочно завоевал чемпионский титул, который стал для него вторым подряд. «Ред Булл», в свою очередь, выиграл Кубок конструкторов впервые с 2013 года.

В новом сезоне Формулы-1 Ферстаппен уже выиграл Гран-при Бахрейна и, соответственно, возглавляет общий зачёт пилотов.