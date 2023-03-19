Марко зло пошутил над боссом «Ред Булл» после разгрома футбольной команды в Лиге чемпионов

Спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко в преддверии Гран-при Саудовской Аравии в очередной раз ответил на вопрос об отношениях с новым генеральным директором австрийской компании Оливером Минцлаффом.

«Думаю, Минцлафф понял, что «Ред Булл» — это больше чем сладкий напиток. Впрочем, он всё равно занят после «Манчестер Сити», — съязвил Марко, намекнув на разгромное поражение (0:7) «РБ Лейпциг» от английского клуба в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Дитрих Матешиц был знатоком автоспорта, и наши отношения были на другом уровне. Но это не значит, что мы плохо сотрудничаем», — приводит слова Марко GrandPX.

Напомним, после смерти владельца «Ред Булл» Дитриха Матешица в прошлом году компанией начал управлять совет директоров, в который вошли Франц Вацлавик, Александр Кирхмайер и Оливер Минцлафф.