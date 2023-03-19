Де ла Роса: если не в этом, то в следующем году Алонсо выиграет гонку

Бывший пилот Формулы-1, ныне амбассадор «Астон Мартин» Педро де ла Роса уверен, что двукратный чемпион мира Фернандо Алонсо выиграет очередную гонку в этом или следующем сезоне.

«Алонсо прервёт серию без побед и выиграет гонку если не в этом году, то в следующем. Меня впечатляет, что даже в 41 год Фернандо остаётся всё тем же голодным гонщиком, с которым я познакомился в 2007 году. В его подходе ничего не поменялось, он так же усердно работает и мотивирует окружающих. Физически он ещё молод, потому что заботится о каждой мелочи, включая диету и подход к тренировкам. Чтобы выкладываться на максимум, его не нужно мотивировать подиумом, потому что Алонсо будет это делать, даже если борется за 15-е место», — приводит слова де ла Росы Reuters.

На Гран-при Бахрейна Фернандо Алонсо финишировал третьим. Для испанца это был 99-й подиум в карьере.