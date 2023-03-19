Алонсо: квалификация стала большим облегчением для «Астон Мартин»

Двукратный чемпион Формулы-1 и пилот «Астон Мартин», испанец Фернандо Алонсо объяснил, почему его команда нервничала перед квалификацией Гран-при Саудовской Аравии, по итогам которой он стал вторым, пропустив вперёд только Серхио Переса из «Ред Булл».
«Я приехал в Джидду с вопросами касательно нашего выступления в Бахрейне. Всё хорошо, но мы провели всего одну гонку и предсезонные тесты. Мы не испытывали машины 2023 года на другой трассе, поэтому было важно понять, сохраним ли мы темп.
Очевидно, ощущение конкурентоспособности – это большое облегчение для команды. И дополнительная мотивация для всех на базе продолжать работать изо всех сих. Потому что машина показывает себя при любых условиях», – приводит слова Алонсо издание Motorsport.
Первый визит Фернандо Алонсо на базу «Астон Мартин»
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