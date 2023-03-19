Серхио Перес выиграл Гран-при Саудовской Аравии, Ферстаппен — второй, Алонсо — третий

Завершился этап Гран-при Формулы-1 в Саудовской Аравии. Его победителем стал пилот «Ред Булл» Серхио Перес. Вторым на финиш пришёл его товарищ по команде Макс Ферстаппен. Тройку сильнейших замкнул гонщик «Астон Мартин» Фернандо Алонсо.

Формула-1. Гран-при Саудовской Аравии. Гонка:

1. Серхио Перес («Ред Булл») — 50 кругов.

2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +5.355.

3. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +20.728.

4. Джордж Расселл («Мерседес») +25.866.

5. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +31.065.

6. Карлос Сайнс («Феррари») +35.876.

7. Шарль Леклер («Феррари») +43.162.

8. Эстебан Окон («Альпин») +52.832.

9. Пьер Гасли («Альпин») +54.747.

10. Кевин Магнуссен («Хаас») +1:04.826.

11. Юки Цунода («Альфа Таури») +1:07.494.

12. Нико Хюлькенберг («Хаас») +1:10.588.

13. Гуаньюй Чжоу («Альфа Ромео») +1:16.060.

14. Ник де Врис («Альфа Таури») +1:17.478.

15. Оскар Пиастри («Макларен») +1:25.021.

16. Логан Сарджент («Уильямс») +1:26.293.

17. Ландо Норрис («Макларен») +1:26.445.

18. Валттери Боттас («Альфа Ромео») +1 круг.

Александер Албон («Уильямс»), Лэнс Стролл («Астон Мартин») — сошли.