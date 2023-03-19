Перес высказался по поводу своей первой победы в сезоне

Пилот «Ред Булл» Серхио Перес высказался по поводу своей победы на Гран-при Саудовской Аравии.
«Мы хорошо поработали на первом отрезке, но затем сейфти-кар чуть не отобрал у нас победу. Вся команда проделала отличную работу, все упорно трудились весь уикенд, и я очень рад за них. Мы продолжим атаковать изо всех сил, ведь главное, что у нас лучшая машина, и это очень приятно. На старте мы уступили Алонсо, и нужно посмотреть, что в будущем мы можем сделать лучше с точки зрения процедур», — сказал после гонки Перес.
Формула-1. Гран-при Саудовской Аравии. Гонка:
1. Серхио Перес («Ред Булл») — 50 кругов.
2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +5.355.
3. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +20.728.
4. Джордж Расселл («Мерседес») +25.866.
5. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +31.065.
6. Карлос Сайнс («Феррари») +35.876.
7. Шарль Леклер («Феррари») +43.162.
8. Эстебан Окон («Альпин») +52.832.
9. Пьер Гасли («Альпин») +54.747.
10. Кевин Магнуссен («Хаас») +1:04.826.
11. Юки Цунода («Альфа Таури») +1:07.494.
12. Нико Хюлькенберг («Хаас») +1:10.588.
13. Гуаньюй Чжоу («Альфа Ромео») +1:16.060.
14. Ник де Врис («Альфа Таури») +1:17.478.
15. Оскар Пиастри («Макларен») +1:25.021.
16. Логан Сарджент («Уильямс») +1:26.293.
17. Ландо Норрис («Макларен») +1:26.445.
18. Валттери Боттас («Альфа Ромео») +1 круг.
Александер Албон («Уильямс»), Лэнс Стролл («Астон Мартин») — сошли.
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