Алонсо прокомментировал выступление на Гран-при Саудовской Аравии

Пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо дал комментарий по поводу выступления на Гран-при Саудовской Аравии.

Изначально гонщик занял третье место, однако позже получил штраф, опустившись на две позиции. Испанец получил пятисекундный штраф за некорректное положение машины на старте гонки и отбыл его на первом пит-стопе. Однако во время отбывания наказания механик «Астон Мартин» коснулся машины задним домкратом, что является нарушением правил.

Стюарды ФИА оперативно провели расследование инцидента и подтвердили нарушение. Алонсо получил новый, более строгий штраф в размере 10 секунд и пропустил вперёд Джорджа Расселла, став четвёртым.

«Невероятный результат! Ребята подготовили для меня фантастическую машину, и я очень благодарен команде. Нужно понять, что я не так сделал на старте и получил штраф, но эти пять секунд заставили меня ехать ещё быстрее. Это трудный Гран-при, но ребята из команды придавали мне сил. «Ред Булл», пожалуй, слишком далеко от нас, но мы довольны результатом», — сказал испанец после гонки.

Формула-1. Гран-при Саудовской Аравии. Гонка:

1. Серхио Перес («Ред Булл») — 50 кругов.

2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +5.355.

3. Джордж Расселл («Мерседес») +25.866.

4. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +30.728.

5. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +31.065.

6. Карлос Сайнс («Феррари») +35.876.

7. Шарль Леклер («Феррари») +43.162.

8. Эстебан Окон («Альпин») +52.832.

9. Пьер Гасли («Альпин») +54.747.

10. Кевин Магнуссен («Хаас») +1:04.826.

11. Юки Цунода («Альфа Таури») +1:07.494.

12. Нико Хюлькенберг («Хаас») +1:10.588.

13. Гуаньюй Чжоу («Альфа Ромео») +1:16.060.

14. Ник де Врис («Альфа Таури») +1:17.478.

15. Оскар Пиастри («Макларен») +1:25.021.

16. Логан Сарджент («Уильямс») +1:26.293.

17. Ландо Норрис («Макларен») +1:26.445.

18. Валттери Боттас («Альфа Ромео») +1 круг.

Александер Албон («Уильямс»), Лэнс Стролл («Астон Мартин») — сошли.