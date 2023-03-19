Хэмилтон: если бы у меня были те же настройки, что у Расселла, я выступил бы лучше

Семикратный чемпион мира и пилот «Мерседеса», британец Льюис Хэмилтон прокомментировал выступление в гонке Гран-при Саудовской Аравии, состоявшейся сегодня, 19 марта. Напомним, Хэмилтон финишировал пятым.

«Мы заработали несколько важных очков для команды, Джордж Расселл стал третьим, невероятное выступление. Я продвинулся вперёд, приятно, что удалось подняться с седьмого места на пятое.

Стратегия не сработала для меня, небольшие проблемы с настройками. Если бы у меня были такие же настройки, как у Джорджа, я выступил бы лучше. При установке настроек был выбор, и я выбрал один путь, а он – другой. Зачастую он ошибается, однако на этот раз всё получилось.

Я бы не смог быть быстрее него в минувший уикенд, но я постараюсь, чтобы на следующем уикенде мы были лучше», – приводит слова Хэмилтона Sky Sports.