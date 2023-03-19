Вассёр — о Гран-при Саудовской Аравии: должны понять, откуда берётся недостаток скорости

Руководитель «Феррари» Фредерик Вассёр дал оценку выступлению своей команды на Гран-при Саудовской Аравии Формулы-1, где Карлос Сайнс финишировал 6-м, а его партнёр Шарль Леклер занял 7-ю позицию.

«Это не очень хороший результат для «Феррари». У нас не было темпа, будем честны. У нас есть положительные моменты этого уикенда: надёжность, а темп в квалификации был намного выше, чем в гонке.

Мы должны понять, откуда берётся недостаток скорости. Это не связано с работой с шинами. Да, мы действовали в этом аспекте немного консервативно, но речь шла всего об одной или паре десятых», — приводит слова Фредерика Вассёра Sky Sports.

Следующий этап Формулы-1 пройдет в Мельбурне (Австралия) с 31 марта по 2 апреля.