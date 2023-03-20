Глава «Астон Мартин» высказался о подаче апелляции на штраф Алонсо

Глава «Астон Мартин» Майк Крак прокомментировал штраф пилота команды, испанца Фернандо Алонсо, в гонке Гран-при Саудовской Аравии, состоявшейся вчера, 19 марта.

Напомним, Алонсо получил пятисекундный штраф за некорректное положение машины на старте. Во время отбывания наказания на пит-стопе механик «Астон Мартин» коснулся машины задним домкратом, что является нарушением правил, из-за чего штраф увеличился до десяти секунд. Алонсо же, финишировавший третьим, переместился на четвёртое место и лишился 100-го подиума в карьере.

«В правилах говорится, что с машиной работать нельзя. Возможно, это несколько расплывчато, но на это стоит обратить внимание. У нас существует чёткая процедура отбытия штрафа, есть обратный отсчёт, всё было под контролем.

Мы бы не получили никакого преимущества. Посмотрим, как будет развиваться ситуация. Будет ли апелляция? Я не предпочитаю говорить о чём-то, если не уверен, что мы с этим справимся», – приводит слова Крака Sky Sports.