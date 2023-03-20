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Штраф Фернандо Алонсо на Гран-при Саудовской Аравии может быть отменён

Штраф Фернандо Алонсо на Гран-при Саудовской Аравии может быть отменён
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Штраф, который получил пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо во время Гран-при Саудовской Аравии, может быть отменён. Об этом сообщает журналист издания Motorsport Альберт Фабрега.

«Я слышал, что есть большая вероятность того, что наказание будет отменено», — написал Фабрега в социальных сетях.

Напомним, Алонсо получил пятисекундный штраф за некорректное положение машины на старте. Во время отбывания наказания на пит-стопе механик «Астон Мартин» коснулся машины задним домкратом, что является нарушением правил, из-за чего штраф увеличился до десяти секунд. Алонсо же, финишировавший третьим, переместился на четвёртое место и лишился 100-го подиума в карьере.

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