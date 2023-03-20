Штраф Алонсо на ГП Саудовской Аравии был отменён. Испанец вернул себе место на подиуме

Испанский пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо избежал наказания в виде 10 штрафных секунд на Гран-при Саудовской Аравии и вернул себе место на подиуме.

Напомним, Алонсо получил пятисекундный штраф за некорректное положение машины на старте. Во время отбывания наказания на пит-стопе механик «Астон Мартин» коснулся машины задним домкратом, что является нарушением правил, из-за чего изначально штраф увеличился до десяти секунд. После этого Алонсо, финишировавший третьим, переместился на четвёртое место и лишился 100-го подиума в карьере.

«Астон Мартин» запросил разбирательство по поводу штрафа и указал на семь случаев, когда другие команды отбывали такой же штраф и механики так же касались машин задним домкратом, что не приводило к штрафу. Стюарды согласились, что в таком случае нельзя говорить о договорённости между ФИА и командами, что использование домкрата считается работой над машиной. Поэтому судьи отменили собственное решение о 10-секундном штрафе. Таким образом, пилот «Астон Мартин» вернул себе третью позицию.