Логано на последнем круге отобрал у Кезеловски победу в гонке NASCAR Cup Series в Атланте

Пилот команды «Пенске» Джоуи Логано выиграл гонку Ambetter Health 400 — пятый этап NASCAR Cup Series сезона-2023, который прошёл на трассе Atlanta Motor Speedway. Для Логано, действующего чемпиона Cup Series, это первая победа в Атланте и 32-я в карьере.
Судьбу победы решили финальные 50 кругов, на которых Брэд Кезеловски и Джоуи Логано, лидировавший более половины дистанции, несколько раз сменяли друг друга во главе пелотона. И на последнем круге на задней прямой разгоняемый Кристофером Беллом Логано вырвался вперёд и первым пересёк линию финиша.
Вторым гонку закончил Кезеловски, который на 0,001 секунды опередил Белла. Замкнули топ-5 Кори Ладжой и Тайлер Реддик.
NASCAR Cup Series. Ambetter Health 400, Атланта (топ-10):
1. Джоуи Логано (Team Penske / «Форд») — 260 кругов.
2. Брэд Кезеловски (RFK Racing / «Форд») +0,193 сек.
3. Кристофер Белл (Joe Gibbs Racing / «Тойота») +0,194.
4. Кори Ладжой (Spire Motorsport / «Шевроле») +0,297.
5. Тайлер Реддик (23XI Racing / «Тойота») +0,299.
6. Денни Хэмлин (Joe Gibbs Racing / «Тойота») +0,390.
7. Райан Блейни (Team Penske / «Форд») +0,399.
8. Эрик Джонс (Legacy Motor Club / «Шевроле») +0,489.
9. Тай Гиббс (Joe Gibbs Racing / «Тойота») +0,557.
10. Кайл Буш (Richard Childress Racing / «Шевроле») +0,575.
Следующий этап NASCAR Cup Series — гонка EchoPark Automotive Grand Prix — пройдёт 26 марта на «Трассе Америк» в Остине, штат Техас. На старт выйдут сразу два экс-пилота Формулы-1: Кими Райкконен и Дженсон Баттон.
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