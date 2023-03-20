Петров прокомментировал недовольство Переса быстрейшим кругом Ферстаппена

Бывший пилот Формулы-1 Виталий Петров высказался по поводу быстрейшего круга Макса Ферстаппена на Гран-при Саудовской Аравии.

Напомним, победу в гонке одержал его напарник по команде Серхио Перес. Сам Ферстаппен, когда уже смирился со вторым местом, решил остудить шины, чтобы показать быстрейший круг в конце гонки и заработать дополнительное очко. Такое решение не понравилось мексиканцу.

«Много было вопросов по поводу этого. Серхио об этом не сообщили. Здесь не сама команда виновата. Просто Макс поступил иначе. Вы видели, что он всё время был примерно в четырёх-пяти секундах от Переса, но в какой-то момент он отстал аж на семь секунд. То есть он остужал резину и на последнем круге решил выдать этот быстрейший круг. Думаю, что это было не решение самой команды. Это можно было бы услышать по радио команды.

Многие думают, что это было сделано специально против Серхио, и сам Серхио тоже так считает. Но я думаю, что Ферстаппен сам принял это решение. Остудил колёса и «стрельнул». Когда ты лидируешь, то не хочешь сбавлять темп, как-то рисковать», – сказал Петров в телеграм-канале «Русские парни из F1».