Хэмилтон: было странно видеть «Феррари» позади нас в Саудовской Аравии

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон сказал, что ему было странно видеть «Феррари» финишировавшей позади обеих машин немецкой команды на Гран-при Саудовской Аравии.

«Было очень странно видеть, что «Феррари» позади нас, хотя это, безусловно, большой плюс для нас. Здесь другое покрытие, и мы не совсем понимаем, почему на нём наша машина работает то по-одному, то по-другому.

У нас много положительных моментов, которые можно извлечь из этого уикенда. В первые несколько гонок мы будем то подниматься, то опускаться. Надеюсь, мы сможем как можно скорее получить некоторые обновления и попытаться сократить отставание от более быстрых машин», — приводит слова Хэмилтона Motorsport Week.