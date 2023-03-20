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Есть ли у Серхио Переса шанс побороться с Максом Ферстаппеном за титул?

Есть ли у Серхио Переса шанс побороться с Максом Ферстаппеном за титул?
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Вчера завершился второй этап Формулы-1, который проходил в Саудовской Аравии. Его победителем стал пилот «Ред Булл» Серхио Перес. Благодаря этому мексиканский пилот максимально приблизился к своему партнёру по команде Максу Ферстаппену в общем зачёте.

«Чемпионат» предлагает ответить на вопрос: есть ли у Серхио Переса шанс побороться с Максом Ферстаппеном за титул?

Формула-1. Личный зачёт (топ-10):

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 44 очка.
2. Серхио Перес («Ред Булл») — 43.
3. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») — 30.
4. Карлос Сайнс («Феррари») — 20.
5. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 20.
6. Джордж Расселл («Мерседес») — 18.
7. Лэнс Стролл («Астон Мартин») — 8.
8. Шарль Леклер («Феррари») — 6.
9. Валттери Боттас («Альфа Ромео») — 4.
10. Эстебан Окон («Альпин») — 4.

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