Есть ли у Серхио Переса шанс побороться с Максом Ферстаппеном за титул?

Вчера завершился второй этап Формулы-1, который проходил в Саудовской Аравии. Его победителем стал пилот «Ред Булл» Серхио Перес. Благодаря этому мексиканский пилот максимально приблизился к своему партнёру по команде Максу Ферстаппену в общем зачёте.

«Чемпионат» предлагает ответить на вопрос: есть ли у Серхио Переса шанс побороться с Максом Ферстаппеном за титул?

Формула-1. Личный зачёт (топ-10):

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 44 очка.

2. Серхио Перес («Ред Булл») — 43.

3. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») — 30.

4. Карлос Сайнс («Феррари») — 20.

5. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 20.

6. Джордж Расселл («Мерседес») — 18.

7. Лэнс Стролл («Астон Мартин») — 8.

8. Шарль Леклер («Феррари») — 6.

9. Валттери Боттас («Альфа Ромео») — 4.

10. Эстебан Окон («Альпин») — 4.