ФИА может изменить правила после штрафов Фернандо Алонсо на Гран-при Саудовской Аравии

Международная автомобильная федерация (ФИА) намерена провести заседание Спортивного консультативного комитета, чтобы дать разъяснения относительно ситуации с правилами после случая с пилотом «Астон Мартин» Фернандо Алонсо, произошедшего на Гран-при Саудовской Аравии. Об этом информирует Motorsport Week.
Напомним, во время гонки в Джидде Алонсо получил два штрафа: сначала пять секунд за некорректное положение автомобиля на стартовой решётке, а после финиша — ещё 10 секунд за то, что команда раньше времени начала работу с его болидом на пит-стопе. В итоге финишировавшего третьим Фернандо сначала наградили, затем третьего места его лишили, а после того, как команда оспорила штраф, награду ему опять вернули.
Заседание Спортивного консультативного комитета состоится 23 марта.
Первый визит Фернандо Алонсо на базу «Астон Мартин»:
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