Хорнер: Ферстаппен сказал, что дополнительное очко много значит для него

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер выскзаался по поводу борьбы между пилотами команды Серхио Пересом и Максом Ферстаппеном за быстрейший круг на Гран-при Саудовской Аравии.
«Как только до финиша осталось пять кругов и стало понятно, что Макс не догоняет Серхио, оба пилота были вольны атаковать.
У нас не было причин ограничивать Макса в скорости. Он сам принял решение атаковать на последнем круге. Наши пилоты были в курсе, у кого лучший круг. В тот момент быстрейший круг был у Чеко, и он спросил, какое время. Было понятно, зачем спрашивать – он знал, что Макс попытается.
Команда заинтересована в том, чтобы набрать максимальное количество очков, а Макс по радио сказал, что дополнительное очко для него много значит, так что Ферстаппен и Перес могли за него бороться», — приводит слова Хорнера Motorsport.
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