Кравиц — об отменённом десятисекундном штрафе Алонсо: по слухам, пожаловался «Мерседес»

Известный телевизионный обозреватель Формулы-1 Тед Кравиц поделился мнением о случае с пилотом «Астон Мартин» Фернандо Алонсо, произошедшем на Гран-при Саудовской Аравии. Напомним, во время гонки в Джидде Алонсо получил два штрафа: сначала пять секунд за некорректное положение автомобиля на стартовой решётке, а после финиша — ещё 10 секунд за то, что на пит-стопе механик «Астон Мартин» коснулся его машины задним домкратом.

«Он получил штраф, а когда отбываешь наказание, не разрешается выполнять какую-либо работу над машиной. Сперва было решено, что всё в порядке. Но позже другая команда, по слухам, это «Мерседес», хотя это не подтверждено, пожаловалась и предложила ещё раз обратить внимание на эту ситуацию.

Это сложный вопрос, потому что в предыдущей гонке член команды коснулся машины Эстебана Окона в то время, когда он отбывал пятисекундный штраф. За это ему дали десятисекундный штраф.

Алонсо не получил преимущества из-за того, что кто-то из членов команды дотронулся домкратом до задней части его машины, поэтому я думаю, что со спортивной точки зрения было правильно оставить ему третье место», — приводит слова Кравица Sky Sports.

Алонсо показал, как тренирует реакцию в межсезонье: