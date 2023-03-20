Пиастри объяснил, почему был удивлён последствиям контакта с Гасли на ГП Саудовской Аравии
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Пилот «Макларена», австралиец Оскар Пиастри прокомментировал инцидент на старте гонки Гран-при Саудовской Аравии, состоявшейся вчера, 19 марта, в Джидде.
Напомним, на старте гонки Пиастри вошёл в контакт с гонщиком «Альпин», французом Пьером Гасли, из-за чего повредил переднее антикрыло и отправился в боксы.
«Я ещё не пересматривал эпизод, не готов уверенно заявлять. Думаю, что это был просто-напросто один из инцидентов, которые происходят на первом повороте гонки. Контакт показался крайне лёгким. И, по правде сказать, я был крайне удивлён, когда получил повреждение», – приводит слова Пиастри издание Motorsport.
Напомним, Пиастри финишировал 15-м. Победителем же стал пилот «Ред Булл» мексиканец Серхио Перес.
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