Ферстаппен: вибрации во время гонки в Джидде были похожи на поломку в квалификации
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Двукратный чемпион мира и пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен прокомментировал поведение своей машины во время гонки Гран-при Саудовской Аравии, которая состоялась в прошлое воскресенье, 19 марта. Напомним, в ней Ферстаппен поднялся с 15-го на второе место.
«В какой-то момент я снова почувствовал вибрацию на приводе, сзади. Команда ничего не заметила, но я уверен, что с балансом машины что-то не так, поскольку началась вибрация.
Это было похоже на то, когда во время квалификации сломался привод. К счастью, обошлось без этого, но это начало оказывать похожее влияние на ощущения от вождения», – приводит слова Ферстаппена Motorsport.
Следующий этап Формулы-1 пройдет в Мельбурне (Австралия) с 31 марта по 2 апреля.
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