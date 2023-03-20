Ферстаппен: вибрации во время гонки в Джидде были похожи на поломку в квалификации

Двукратный чемпион мира и пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен прокомментировал поведение своей машины во время гонки Гран-при Саудовской Аравии, которая состоялась в прошлое воскресенье, 19 марта. Напомним, в ней Ферстаппен поднялся с 15-го на второе место.

«В какой-то момент я снова почувствовал вибрацию на приводе, сзади. Команда ничего не заметила, но я уверен, что с балансом машины что-то не так, поскольку началась вибрация.

Это было похоже на то, когда во время квалификации сломался привод. К счастью, обошлось без этого, но это начало оказывать похожее влияние на ощущения от вождения», – приводит слова Ферстаппена Motorsport.

Следующий этап Формулы-1 пройдет в Мельбурне (Австралия) с 31 марта по 2 апреля.