Отца Ферстаппена раскритиковали за реакцию на победу Переса в ГП Саудовской Аравии
Поделиться
Йос Ферстаппен, отец двукратного чемпиона мира и пилота «Ред Булл», голландца Макса Ферстаппена, стал причиной обсуждения после Гран-при Саудовской Аравии, прошедшего с 17 по 19 марта в Джидде.
Так, на видео, попавшем в сеть, болельщикам показалось, что Йос отказался поздравлять с победой напарника Макса, мексиканца Серхио Переса. Ферстаппен-старший пропустил Чеко мимо себя и не стал реагировать на его приветствие команды.
Вскоре же в сети появилось видео с другого ракурса, на котором Йос всё же ударил Переса по руке после того, как мексиканец развернулся и пошёл в обратную сторону.
Ранее глава «Ред Булл» Кристиан Хорнер отреагировал на недовольство Переса лучшим кругом Макса Ферстаппена на Гран-при Саудовской Аравии.
Комментарии
- 20 марта 2023
-
21:10
-
20:16
-
19:51
-
18:43
-
18:31
-
17:27
-
16:56
-
16:48
-
15:46
-
14:55
-
14:32
-
13:56
-
13:48
-
13:44
-
13:05
-
12:17
-
12:02
-
11:23
-
10:53
-
10:32
-
10:26
-
09:48
-
04:48
-
01:37
-
01:31
-
01:25
-
01:07
-
01:00
-
00:48
-
00:29
-
00:12
- 19 марта 2023
-
23:57
-
23:44
-
23:37
-
23:25
Партнерский контент