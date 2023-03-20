Отца Ферстаппена раскритиковали за реакцию на победу Переса в ГП Саудовской Аравии

Йос Ферстаппен, отец двукратного чемпиона мира и пилота «Ред Булл», голландца Макса Ферстаппена, стал причиной обсуждения после Гран-при Саудовской Аравии, прошедшего с 17 по 19 марта в Джидде.

Так, на видео, попавшем в сеть, болельщикам показалось, что Йос отказался поздравлять с победой напарника Макса, мексиканца Серхио Переса. Ферстаппен-старший пропустил Чеко мимо себя и не стал реагировать на его приветствие команды.

Вскоре же в сети появилось видео с другого ракурса, на котором Йос всё же ударил Переса по руке после того, как мексиканец развернулся и пошёл в обратную сторону.

Ранее глава «Ред Булл» Кристиан Хорнер отреагировал на недовольство Переса лучшим кругом Макса Ферстаппена на Гран-при Саудовской Аравии.